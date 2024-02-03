بازگشایی محور دلگان به زهکلوت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادمحمد بامری گفت: محور دلگان به زهکلوت که روز گذشته در پی طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود از ظهر امروز، شنبه و با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تردد در این مسیر در حال انجام است.