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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

از ظهر امروز صورت گرفت؛

بازگشایی محور دلگان به زهکلوت

بازگشایی محور دلگان به زهکلوت

زاهدان- رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دلگان از بازگشایی محور دلگان به زهکلوت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادمحمد بامری گفت: محور دلگان به زهکلوت که روز گذشته در پی طغیان رودخانه‌های فصلی مسدود شده بود از ظهر امروز، شنبه و با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تردد در این مسیر در حال انجام است.

کد مطلب 6013233

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