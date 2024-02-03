به گزارش خبرگزاری مهر، دادمحمد بامری گفت: محور دلگان به زهکلوت که روز گذشته در پی طغیان رودخانههای فصلی مسدود شده بود از ظهر امروز، شنبه و با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تردد در این مسیر در حال انجام است.
زاهدان- رییس راهداری و حمل و نقل جادهای دلگان از بازگشایی محور دلگان به زهکلوت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دادمحمد بامری گفت: محور دلگان به زهکلوت که روز گذشته در پی طغیان رودخانههای فصلی مسدود شده بود از ظهر امروز، شنبه و با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، تردد در این مسیر در حال انجام است.
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