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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

شورای شهر تبریز تصویب کرد؛

ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز

ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای در تبریز

تبریز-شورای اسلامی کلانشهر تبریز در راستای بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در صد و هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز، اعضای شورای شهر تبریز پیرامون بحث طرح پارک حاشیه‌ای که یکی از بندهای ماده ۳۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ بود بحث و بررسی‌هایی انجام دادند.

حجت الاسلام سید کاظم زعفرانچیلر، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه ضمن تشریح مطالبی بیان کرد: از نظر بنده شارژ مبلغ برای پلاک خودروها غیر قانونی بوده و بهتر است هزینه‌ها به صورت ساعتی اخذ شود.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز بیان کرد: پیشنهاد من این است که روند پرداخت پارک حاشیه‌ای تغییر یافته و موضوع شارژ مبلغ برای پلاک خودروها حذف شود.

نهایتاً در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تبریز ممنوعیت دریافت هرگونه مبلغ برای شارژ پارک حاشیه‌ای را در سال ۱۴۰۳ تصویب کردند.

کد مطلب 6013246

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    نظرات

    • قارتال IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 0
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      من در یک روز دو بار یکی ساعت ده صبح بود نرسیده به چهار راه شهناز پارک کردم پارکبان گفت که باید سی هزار بدی شارژ کنم همان روز ساعت نه شب در ولیعصر همان اتفاق افتاده و پارکبان گفت که شارژ نداری سی هزار تومان باید بدی و من به او گفتم یعنی چه صبح سی هزار بابت شارژ پرداخت کردم
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 1
      پاسخ
      سلام بهترین کاررا کردند کاش در مورد عوارض سالیان خودرو که بدفا پیشخوان واگذارکردهان ورودکنند چرا که دفا ضمن دریافت سلیقه‌ای کارمزد مبلغ ۸۴هزارتومان علاوه بر عوارض از هر خودرو دریافت میکنند که پرداخت کننده بهموفع را پشیمان میکنند لطفا منعکس فرماید
    • AE ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 0
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      هر دفعه که پارک میکردم میگفت شارژت تمام شده گفتم همین دیروز ۸۰ تومن شارژ کردم ، نه شارژ نداری . واقعا که .
    • م IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      7 0
      پاسخ
      آره راست میگن ؟ با اینکه شارژ در کارت داشتیم میگن تموم شده آخه چرا همه جا پارکبان هس از همهدچیز میخواین پول بخورین بغل خیابان ها برای جای پارک هس دیگه
    • علی طلوعی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خداییش اصلا نمیرسن تو خیابون رسالت سوبله نگه داشته اند مرکز فرماندهی پلیس راهنمایی هم اونجاست میبینم مامور داره از کنار ماشینا رد میشه اصلا توجه ای نمیکنه همه جا رو بستن ترافیک پشت ترافیک اصلا نه انگار
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      من خود شاهد بودم که دو پارکبان بهم میگفتن بگو شارژ نداره 100 تومن شارژ کن. ماشین مدل بالاست پرداخت میکنه
    • س پ IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      به عنوان کسی که قبلا پارکبان بوده ولی الان نیستم، کاملا موافقم. قضیه شارژ، فعالیتی بشدت سمی را برای پارکبان ها ایجاد کرده بود، که حاضر میشدند هر گونه دروغ و کلاهبرداری و ... را انجام دهند. چون حتی کسی هم که به حق خود قانع میشد و پول اضافه از مردم نمیگرفت، توسط شرکت جریمه و اخراج میشد!
    • ایرانی IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 0
      پاسخ
      هزینه پارک ماشین در کنار خیابان حرام هست و از مردم پولی را میگیرید که قبلا گرفتید این پولها حرامه حرام
    • محمد کارگران تبریز IR ۰۶:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 0
      پاسخ
      سلام دست شون درد نکنه یک حرکت درست هست . ممنونم از مصوبه خوب
    • بهزاد IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من نرم افزار آذرپارک رو داشتم و همیشه خروجم رو خودم میزنم و همیشه میدونم چقدر شارژ دارم.هر دفعه پارک میکردم طرف میگفت شارژ نداری هر دفعه !تا برنامه رو نشون میدادم بهش بیخیال میشد.

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