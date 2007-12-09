ابومسلم به جمع 5 تیم بالای جدول می رسد/ همیشه دنبال پیروزی هستیم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با چهار پیروزی که در بازی های اخیر به دست آوردیم شرایط تیم از نظر روحی و روانی ارتقای چشم گیری داشته است و باعث شده تا بازیکنان با استرس و فشار روحی کمتر گام به میدان بگذارند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه روند رو به رشد تیم فوتبال ابومسلم در بازی های اخیر تداوم یابد، افزود: درهفته هفدهم لیگ و بازی های آغازین نیم فصل دوم چهار بازی حساس را پیش رو داریم که در این بین سه بازی ما خارج از خانه برگزار خواهد شد. این بازی ها برای ما بسیار دشوار است و تاثیر مستقیم بر روند صعودی تیم درجدول رده بندی لیگ خواهد داشت.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد با اشاره به اینکه بازیکنانش سیستم و ایده های تاکتیکی وی را پذیرفته اند، خاطرنشان کرد: بازیکنان ابومسلم روحیه برتری طلبی دارند و حتی در بازی های خارج از خانه نیز سعی می کند پیروز از زمین خارج شوند. همین مسئله ما را امیدوار می کند که در نیم فصل دوم به موفقیت تیم بیش از پیش امیدوار باشیم.

مظلومی درتشریح دلایل اوج گیری تیم فوتبال ابومسلم مشهد گفت: ما ازهرنظر با بازیکنان کار می کنیم. ضمن انجام کارهای تاکتیکی به ابعاد روحی و روانی بازیکنان نیز توجه ویژه ای داریم. در این بین نظم و انضباط در تمرینان را نیز مدنظر داریم. بین بازیکنان و کادرفنی تعامل خوبی برقرار است و همه ما می دانیم از هم چه می خواهیم. بازیکنان احساس مسئولیت می کنند خواسته های کادر فنی را حتی اگر دشوار باشد به انجام می رسانند.

وی با اشاره به اینکه با خواست امام رضا (ع) به مشهد آمده است، افزود: با اینکه دو پیشنهاد از تیم های لیگ برتری داشتم اما هدایت ابومسلم را پذیرفتم. شاید این حرف من را اغراق بدانید اما نفهمیدم چطور شد در کمتر از 24 ساعت سرمربی ابومسلم شدم.اعتقاد دارم همان کسی که مرا به مشهد آورده است، خودش از تیم حمایت کرده و ما را در راه رسیدن به اهداف مان کمک می کند.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم مشهد در ادامه از پتانسیل و توانمندی بالای تیمش یاد کرد و افزود: در ابتدا مسئولان باشگاه ابومسلم از من خواستند تیم ما در لیگ برتر حفظ کنم. از آنجائیکه تیم ما در انتهای جدول جای داشت، شاید این هدف نهایت آمال ما بود اما من نظر دیگری داشتم. می دانستم تیم ابومسلم چه توانایی دارد و به همین خاطر هدف خود را در رسیدن به رده های بالای جدول تعیین کردم.