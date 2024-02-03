به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی پیش از ظهر شنبه در افتتاحیه ورزشگاه شهید سجودی فریمان ضمن تقدیر از مسؤولان شهرستان اظهار کرد: به برکت خون شهدا امروز می‌توانیم به راحتی در جایگاه‌های خوبی قرار بگیریم و نباید حق این عزیزان را فراموش کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه منویات رهبری همواره سرلوحه وزارت ورزش و جوانان است، افزود: شورای عالی ورزش طی روزهای گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد و مصوبات بسیار خوبی برای پیشرفت ورزش کشور داشت.

وی بیان کرد: امروزه ورزش مورد توجه همه جوانان سطح کشور است و همه دستگاه‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: در خراسان رضوی با وجود ۲۸۲ پروژه نیمه تمام ورزشی ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: اعتبارات بسیار خوبی برای سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شدت و این اعتبارات تا حدود بسیار خوبی کمک کننده خواهد بود؛ پروژه‌های مورد افتتاح باید با حداکثر ظرفیت خود در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ۹ وزارتخانه درگیر امر ورزش هستند، ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی ورزش ما می‌توانیم سیاست‌های خود را به سایر وزارت خانه‌ها دیکته کنیم.

هاشمی با اشاره آماده‌سازی کامل طرح آمایش سرزمینی اظهار کرد: آمایش سرزمینی به معنای عدالت در ورزش است و به عنوان مثال زمانی که کشتی در فریمان یک رشته قهرمان پرور است باید تمام زیر ساخت‌های آن در این شهرستان فراهم شود.

وزیر ورزش و جوانان ضمن خرسندی از حضور در فریمان اظهار کرد: افتتاح پروژه سالن ورزشی شهید سجودی و همچنین بهره‌برداری از دو زمین تنیس خاکی از دستاوردهای مهم این سفر است.

وی افزود: کمبودهایی در شهرستان مشاهده شده که با کمک وزارت ورزش و جوانان حل خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: امیدوارم با توجه به اعتبارات و اختیارات بتوانیم هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در این شهرستان را به مرحله بهره برداری برسانیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه فریمان ظرفیت بسیار خوبی در ورزش قهرمانی دارد، ادامه داد: آمایش سرزمینی در اکثر شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این طرح استعدادها را شناسایی کنیم.