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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۲۶

وزیر ورزش:

پروژه‌های نیمه تمام ورزشی نیازمند۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است

پروژه‌های نیمه تمام ورزشی نیازمند۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است

مشهد- وزیر ورزش و جوانان گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی پیش از ظهر شنبه در افتتاحیه ورزشگاه شهید سجودی فریمان ضمن تقدیر از مسؤولان شهرستان اظهار کرد: به برکت خون شهدا امروز می‌توانیم به راحتی در جایگاه‌های خوبی قرار بگیریم و نباید حق این عزیزان را فراموش کنیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه منویات رهبری همواره سرلوحه وزارت ورزش و جوانان است، افزود: شورای عالی ورزش طی روزهای گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد و مصوبات بسیار خوبی برای پیشرفت ورزش کشور داشت.

وی بیان کرد: امروزه ورزش مورد توجه همه جوانان سطح کشور است و همه دستگاه‌ها باید به این موضوع توجه کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، تصریح کرد: در خراسان رضوی با وجود ۲۸۲ پروژه نیمه تمام ورزشی ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: اعتبارات بسیار خوبی برای سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شدت و این اعتبارات تا حدود بسیار خوبی کمک کننده خواهد بود؛ پروژه‌های مورد افتتاح باید با حداکثر ظرفیت خود در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ۹ وزارتخانه درگیر امر ورزش هستند، ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی ورزش ما می‌توانیم سیاست‌های خود را به سایر وزارت خانه‌ها دیکته کنیم.

هاشمی با اشاره آماده‌سازی کامل طرح آمایش سرزمینی اظهار کرد: آمایش سرزمینی به معنای عدالت در ورزش است و به عنوان مثال زمانی که کشتی در فریمان یک رشته قهرمان پرور است باید تمام زیر ساخت‌های آن در این شهرستان فراهم شود.

وزیر ورزش و جوانان ضمن خرسندی از حضور در فریمان اظهار کرد: افتتاح پروژه سالن ورزشی شهید سجودی و همچنین بهره‌برداری از دو زمین تنیس خاکی از دستاوردهای مهم این سفر است.

وی افزود: کمبودهایی در شهرستان مشاهده شده که با کمک وزارت ورزش و جوانان حل خواهد شد.

هاشمی تصریح کرد: امیدوارم با توجه به اعتبارات و اختیارات بتوانیم هرچه سریع‌تر پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در این شهرستان را به مرحله بهره برداری برسانیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه فریمان ظرفیت بسیار خوبی در ورزش قهرمانی دارد، ادامه داد: آمایش سرزمینی در اکثر شهرستان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این طرح استعدادها را شناسایی کنیم.

کد مطلب 6013250

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