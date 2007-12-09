نقشه موقعیت قنوات شهر تهران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی رهنما مدیر دفتر اطلاعات جغرافیایی - ماهواره ای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اعلام این خبر افزود: این نقشه ها بر اساس عکس های هوایی که در سال 1335 گرفته شده آماده سازی شده است.

پیش بینی می شود این تصاویر به زودی در پایگاه اطلاعاتی شهرداری تهران و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران قرار گیرد. این مجموعه در حال حاضر در چهار جلد برای استفاده پژوهشگران و سازمان های مسئول تهیه شده است و پیمان کاران طرح های عمرانی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در مورد موقعیت این قنوات از این سازمان ها دریافت کنند.

مهندس رهنما در مورد ویژگی های بارز این طرح پژوهشی می گوید: پیش از این نقشه هایی با مقیاس یک در پنجاه هزار در اختیار داشتیم که خطای آنها در بهترین حالت بیش از پنجاه متر بوده و تنها مسیر قنوات را مشخص می کرد. اما در این طرح موقعیت چاه های (میله های) قنات ها نیز مشخص شده است و علاوه بر آن خطای این نقشه ها حداکثر پنج متر است و به کاربران این امکان را می دهد که با دقت بسیار بالا موقعیت دقیق میله های قنات و مسیر آن را تخمین بزنند.

تهیه نقشه موقعیت قنوات شهر تهران که حدود دو سال به طول انجامیده است موقعیت بیش از هزار و دویست رشته قنات و حدود پانصد هزار چاه ( میله ) قنات را نشان می دهد.

مدیر دفتر اطلاعات جغرافیایی - ماهواره ای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اهمیت این طرح پژوهشی را در پیشگیری از حوادث و افزیاش ضریب ایمنی شهروندان دانست و افزود: استفاده از این نقشه ها موجب کاهش خطرپذیری از حوادث مرتبط با قنوات و افزایش ایمنی و پایدار سازی ساختمان ها، ابنیه و شریان های حیاتی است.

همچنین شناسایی قنات ها امکان استحصال آب برای آبیاری فضای سبز و باغ شهرها را برای مدیریت شهری میسر می کند و در واقع تبدیل یک تهدید به یک فرصت شهری است.

نقشه موقعیت قنوات شهر تهران به عنوان طرح برگزیده سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در اولین جشنواره انتخاب برترین های پژوهش در حوزه مدیریت شهری ارائه شده است.