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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲

مدیرکل صمت گیلان خبر داد؛

افتتاح خط تولید خانه‌های پیش ساخته در فومن

افتتاح خط تولید خانه‌های پیش ساخته در فومن

فومن- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از افتتاح یک شرکت تولید کننده خانه های پیش ساخته صنعتی با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه‌ها در فومن اظهار کرد: همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر یک شرکت تولید کننده خانه‌های پیش ساخته با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد ریالی در فومن افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این شرکت زمینه اشتغال مستقیم ۳۵ نفر را فراهم کرده است، افزود: این شرکت در زمینی به مساحت ۱۷ هزار متر مربع با زیربنای ۷۲۰۰ متر مربع در یکی از روستاهای فومن ایجاد شده است.

مدیرکل صمت گیلان ادامه داد: به مناسبت این ایام فرخنده ۳۲ طرح صنعتی و تولیدی با صرف اعتبار ۵۰۷ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۸۶۷ نفر در استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6013268

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