به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ملکی در جمع مدیران ادارات و فرماندهان نظامی شهرستان تایباد اظهار کرد: انسان در مسیر زندگی خود باید یک سیر صعود داشته باشد تا «برسد به جایی که به جز خدا نبیند». امام خمینی (ره) یکی از انسان‌های بود که این سیر صعودی را طی کرد.

امام جمعه اهل تشیع شهرستان تایباد افزود: علم، تقوا و جهاد سه عنصر اصلی برای سیر صعودی است و امام خمینی (ره) در هر سه عنصر بزرگترین هستند و این امتیاز امام (ره) است.

وی گفت: دشمن امروز به دنبال بی بند و باری جنسی در ایران است، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان آندلس سازی ایران یاد کرد، دلیل این کار این است که ایران باعث قدرت گرفتن مسلمانان در جهان است و انقلاب اسلامی نشان داد با اتکا به ملت، نیازی به قدرت‌های استعماری ندارد.

ملکی تصریح کرد: هنر امام خمینی (ره) اجتماع سازی در ایران بود، در جایی کسی کشور را به اتوبوس تشبیه کرد و گفت، امام (ره) راننده اتوبوس کشور را تغییر داد و انتخاب راننده را به عهده خود ملت گذاشت.

امام جمعه اهل تشیع تایباد ادامه داد: آن چیزی که برای ما لازم است، جهاد اکبر است، وقتی در معنویت موفق شدیم، در امور دیگر هم موفق خواهیم شد، حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای این کار تکریم ارباب رجوع لازم است. در نظام اسلامی نباید یک مدیر منفعل و خسته فعالیت داشته باشد، مدیر خسته، قطعاً وابسته نیز خواهد بود.

وی با بیان اینکه مدیر تراز انقلاب، راستگوترین، امین ترین، اخلاقی ترین و مردمی‌ترین شخص باید باشد، گفت: میز خدمت دولت پاسخگو در نمازجمعه روز گذشته بسیار کار پسندیده‌ای بود، این میز اگر به مساجد یومیه و روستاها هم منتقل شود، رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت. مدیری موفق است که در جمع مردم باشد و این خواسته ما از مدیران است.