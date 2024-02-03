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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

در گفت ‎وگو با مهر مطرح شد؛

کنارگذر شمالی اراک مسدود نبوده است

کنارگذر شمالی اراک مسدود نبوده است

اراک- مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: کنار گذر شمالی اراک روز گذشته مسدود نبوده است.

حامد عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش برف تردد در سایر محورهای استان با ترافیک سنگین در جریان بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از مسیر کنارگذر شمالی اراک یک طرفه است تردد خودروها با اختلال همراه بود اما این محور مسدود نشد.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: راهداران استان مرکزی در تمام محورها در حالت آماده باش بودند و با راهگشایی معابر و توزیع شن و نمک تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا رانندگان به لحاظ تردد با مشکلی مواجه نشوند.

کد مطلب 6013282

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