کنارگذر شمالی اراک مسدود نبوده است

حامد عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش برف تردد در سایر محورهای استان با ترافیک سنگین در جریان بود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخشی از مسیر کنارگذر شمالی اراک یک طرفه است تردد خودروها با اختلال همراه بود اما این محور مسدود نشد.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: راهداران استان مرکزی در تمام محورها در حالت آماده باش بودند و با راهگشایی معابر و توزیع شن و نمک تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا رانندگان به لحاظ تردد با مشکلی مواجه نشوند.