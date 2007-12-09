قداست هنر باید بر باطن انسان تاثیر بگذارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علم الهدی ظهر امروز در دیدار با رئیس حوزه هنری خراسان رضوی ضمن انتقاد از وضعیت موجود فرهنگ در جامعه گفت: هنرباید از جایگاه و قداستی برخوردار باشد که بر باطن انسان تاثیر گذار باشد این در حالی است که برخی هنرمندان دغدغه دینی ندارند.

امام جمعه مشهد گفت: ازسوی دیگر بسیاری از افراد دینی ما هستند که وارد دستگاههای هنری شده اند اما چون از ابتدا سابقه هنری نداشته اند خود باخته هنری شدند.

وی یکی از راهکارها را جذب طلبه های جوان عنوان کرد و گفت: این افراد را به علت بی توقع بودن و بدون چشمداشت کارکردن، می توان جذب کرد و پس از آن آنها را در رشته های هنری مورد علاقه شان حمایت کرد.

علم الهدی در پایان با اشاره به بنیانیان رئیس کنونی حوزه هنری کشور گفت: ایشان فردی است که از ابتدا در یک بستر فرهنگی هنری و مذهبی بزرگ شده است.

در ادامه سید جواد رفائی رئیس حوزه هنری خراسان رضوی نیز ضمن بیان اینکه تا هنرمند خودش دارای ارزشهای اخلاقی نباشد هنرش نمی تواند تاثیرگذاری دینی داشته باشد به ارائه گزارشی از برنامه های حوزه هنری پرداخت.