۲۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی در ساوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص الائمه بعدازظهر شنبه در آئین بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان ساوه، اظهار کرد: از یک‌هزار و ۷۱۳ طرح عمرانی و اقتصادی قابل افتتاح، ۲۰۰ طرح مربوط به شهرستان ساوه با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، تعاونی و عمومی با اعتبار ۵۸ هزار میلیارد ریال بهره برداری شد.

استاندار مرکزی گفت: بهره‌برداری از طرح ازن زنی با فناوری نانو در تصفیه خانه آب ساوه یکی از طرح‌های ویژه دهه فجر استان مرکزی امسال بود که با توان علمی شرکت‌های دانش بنیان و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت استان مرکزی برای اولین بار در کشور به عنوان بزرگترین طرح در این زمینه در جهان اجرا شد.

مخلص الائمه افزود: همچنین در راستای دسترسی آسان مردم به پایگاه‌های سلامت قبل از دهه فجر ۱۳۵ پایگاه در استان مرکزی فعال بود که در راستای دسترسی آسان مردم به ۱۴۳ مورد افزایش یافت.

وی ادامه داد: امروز نیز سه پایگاه سلامت جدید در شهرستان ساوه با مشارکت خیران، بخش دولتی و شهرداری نیز به بهره برداری رسید.