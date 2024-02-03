امدادرسانی هلال احمر میمه به ۶ خودروی گرفتار درمحور قرقچی – میمه

محمد جواد نوروزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به امدادرسانی نیروهای هلال احمر میمه طی ۲۴ ساعت اخیر اظهار کرد: در این بازه زمانی بیش از سه مورد انحراف از جاده خودروهای سبک به دلیل لغزندگی و انسداد جاده به دلیل سقوط بار تریلر گزارش شد.
وی افزود: به محض دریافت اطلاعات حادثه، اکیپهای رهاسازی پایگاه هلال احمر قرقچی به محل اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلال احمر بخش میمه با بیان اینکه این حوادث هیچ گونه مصدومیت و تلفات جانی در برنداشت، تصریح کرد: در مجموع نیروهای امداد و نجات هلال احمر میمه طی ۲۴ ساعت اخیر به ۶ خودروی گرفتار در برف در محور قرقچی - میمه امدادرسانی کردند.
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