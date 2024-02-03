حفره خیابان شهیدان کاظمی بازسازی شد

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حفره ایجاد شده در خیابان شهیدان کاظمی اظهار کرد: عصر روزگذشته حفره و شکافی در ابعاد ۲ متر در یک و نیم متر و عمق ۴ متری در اثر شکستگی خط لوله اصلی انتقال فاضلاب در خیابان شهیدان کاظمی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌های آتش نشانی شهرداری منطقه هشت، پلیس راهور و اکیپ حوادث شرکت آب و فاضلاب برای پیشگیری از وقوع حوادث در محل حاضر شدند، افزود: محل حادثه ایمن سازی و محدودیت‌های تردد و عبور در این مقطع از خیابان اجرا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بازسازی خط لوله یک هزار و ۴۰۰ میلیمتری انتقال فاضلاب خیابان شهیدان کاظمی با اجرای عملیات حفاری، بازسازی و تعویض خط، پرسازی و ایمن سازی شد.