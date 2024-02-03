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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

حفره خیابان شهیدان کاظمی بازسازی شد

حفره خیابان شهیدان کاظمی بازسازی شد

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از بازسازی حفره خیابان شهیدان کاظمی خبر داد.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت حفره ایجاد شده در خیابان شهیدان کاظمی اظهار کرد: عصر روزگذشته حفره و شکافی در ابعاد ۲ متر در یک و نیم متر و عمق ۴ متری در اثر شکستگی خط لوله اصلی انتقال فاضلاب در خیابان شهیدان کاظمی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله تیم‌های آتش نشانی شهرداری منطقه هشت، پلیس راهور و اکیپ حوادث شرکت آب و فاضلاب برای پیشگیری از وقوع حوادث در محل حاضر شدند، افزود: محل حادثه ایمن سازی و محدودیت‌های تردد و عبور در این مقطع از خیابان اجرا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بازسازی خط لوله یک هزار و ۴۰۰ میلیمتری انتقال فاضلاب خیابان شهیدان کاظمی با اجرای عملیات حفاری، بازسازی و تعویض خط، پرسازی و ایمن سازی شد.

کد مطلب 6013336

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