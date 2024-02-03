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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۲

رییس شورای شهر همدان تاکید کرد؛

ممنوعیت استفاده از اموال و امکانات شهرداری همدان برای انتخابات

ممنوعیت استفاده از اموال و امکانات شهرداری همدان برای انتخابات

همدان-رییس شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: مطابق قانون، هر گونه استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از اموال و امکانات شهرداری برای حمایت از نامزدها، گروه‌ها و احزاب در انتخابات پیش رو ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان در جلسه صحن شورا با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: هرگونه سو استفاده از اموال و امکانات شهرداری برای حمایت از نامزدهای انتخاباتی مجلس ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

مسگریان اضافه کرد: سوءاستفاده از اموال عمومی در مسیر اهداف شخصی از طرف شهرداری به نفع یا علیه نامزدها یا گروه‌ها و همچنین استفاده از مقام یا موقعیت اداری برای انتخابات ممنوعیت قانونی دارد و قطعاً پیگرد قانونی و کیفری برای عوامل دخیل را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: مجموعه شهرداری نیز باید تا زمان انتخابات پیش رو از هر گونه شائبه‌ای که بخواهد به نفع یا علیه نامزدهای انتخابات منجر شود جلوگیری کنند.

وی افزود: حراست از اموال و امکانات شهرداری در راستای جلوگیری از استفاده‌های شخصی در انتخابات ضروری است و ما به عنوان خادمان ملت موظف به حفظ و حراست از بیت المال هستیم.

کد مطلب 6013354

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