ممنوعیت استفاده از اموال و امکانات شهرداری همدان برای انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان در جلسه صحن شورا با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، گفت: هرگونه سو استفاده از اموال و امکانات شهرداری برای حمایت از نامزدهای انتخاباتی مجلس ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود.

مسگریان اضافه کرد: سوءاستفاده از اموال عمومی در مسیر اهداف شخصی از طرف شهرداری به نفع یا علیه نامزدها یا گروه‌ها و همچنین استفاده از مقام یا موقعیت اداری برای انتخابات ممنوعیت قانونی دارد و قطعاً پیگرد قانونی و کیفری برای عوامل دخیل را در پی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: مجموعه شهرداری نیز باید تا زمان انتخابات پیش رو از هر گونه شائبه‌ای که بخواهد به نفع یا علیه نامزدهای انتخابات منجر شود جلوگیری کنند.

وی افزود: حراست از اموال و امکانات شهرداری در راستای جلوگیری از استفاده‌های شخصی در انتخابات ضروری است و ما به عنوان خادمان ملت موظف به حفظ و حراست از بیت المال هستیم.