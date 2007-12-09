عملیات آبخیزداری در 26 حوزه استان مرکزی در حال اجراست

حسین حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: ساخت 280هزار متر بندهای سنگی، ملاتی و گابیونی، 40هکتار تراس بندی و سه هزار و 500هکتار توسعه زراعت یونجه دیم، کپه کاری و فارو از جمله فعالیت های این حوزه است.
وی بیان داشت: به منظور حفظ آب و خاک، امسال مطالعات تفضیلی در اجرای 15حوزه آبخیز استان آغاز شده که در سالهای آینده به تدریج با تصویب و اختصاص اعتبار عملیات آبخیزداری در آنها اجرایی میشود.
حسین آبادی، نقش آبخیزداری را در کنترل سیلاب، کاهش خشکسالی و فرسایش خاک، رسوب، افزایش درآمد مردم و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و امکان ایجاد باغات از طریق بانکت بندی عنوان کرد.
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