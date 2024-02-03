به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب شنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای دولت مردمی (روایت پیشرفت) و معرفی خدمات کسب و کار استان به میزبانی سالن نمایشگاههای بینالمللی سمنان ضمن بیان اینکه ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و علم پایه باید به تقویت رشد اقتصادی و افزایش فرآوری معادن استان منتهی شود، ابراز داشت: بنابراین این نمایشگاه فرصت خوبی برای معرفی این پتانسیلها برای ایجاد فرصتهای شغلی در استان است.
وی افزود: انتظار میرود دانشجویان دانشگاههای استان سمنان از این نمایشگاه بازدید و از آن به بتوانند زمینه کسب و کار بهتری را برای منطقه فراهم کنند.
استاندار سمنان ضمن بیان اینکه ایده برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت مردمی، روایت پیشرفت شایان تقدیر است، ابراز داشت: این نمایشگاه به ما ظرفیتهای خوب سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار جدیدتر را برای استان یادآور میشود.
هاشمی در ادامه تصریح کرد: در راستای توجه به اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی با بهرهگیری از ظرفیت خدمات کسب و کار و شرکتهای دانش بنیان و تأمین مالی از سوی دولت، اقدامات لازم انجام میشود.
وی افزود: برگزاری این رویدادها میتواند به جدایی از روشهای سنتی و پر رنگ کردن نقش شرکتهای دانش بنیان بیش از پیش شتاب دهد.
استاندار سمنان اضافه کرد: استان سمنان در حوزه اقتصادی با ثبت کمترین میزان نرخ بیکاری، کاهش تورم، رشد اقتصادی، احیای واحدهای راکد و سایر دستاوردها از این دست، پیشرو و سرآمد کشور است.
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