به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات که در استانداری کرمانشاه با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیش از ۹ ماه است که در حال برنامه ریزی و فعالیت برای برگزاری با شکوه انتخابات در اسفند ۱۴۰۲ است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار یک میلیون و ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند که در ۶ حوزه انتخابیه پای صندوق رأی خواهند رفت.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه هزار و ۶۶۰ شعبه اخذ رأی دارد که ۷۳۶ شعبه آن در حوزه انتخابیه کرمانشاه است.

وی ادامه داد: حوزه انتخابیه کرمانشاه با بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط بیشترین میزان واجد شرایط در استان کرمانشاه را دارا است.

شعبانی خاطرنشان کرد: در اکثر حوزه‌های انتخابیه تا این لحظه افزایش تعداد کاندیدا را داشته‌ایم و پیش بینی می‌شود میزان مشارکت هم افزایش یابد.