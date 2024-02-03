۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه خبر داد؛

یک میلیون و ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط شرکت در انتخابات

کرمانشاه- رییس ستاد انتخابات استان کرمانشاه از حضور یک میلیون و ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط شرکت در انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات که در استانداری کرمانشاه با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: ستاد انتخابات استان کرمانشاه بیش از ۹ ماه است که در حال برنامه ریزی و فعالیت برای برگزاری با شکوه انتخابات در اسفند ۱۴۰۲ است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار یک میلیون و ۶۶۰ هزار کرمانشاهی واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند که در ۶ حوزه انتخابیه پای صندوق رأی خواهند رفت.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه هزار و ۶۶۰ شعبه اخذ رأی دارد که ۷۳۶ شعبه آن در حوزه انتخابیه کرمانشاه است.

وی ادامه داد: حوزه انتخابیه کرمانشاه با بیش از ۵۰ درصد واجدین شرایط بیشترین میزان واجد شرایط در استان کرمانشاه را دارا است.

شعبانی خاطرنشان کرد: در اکثر حوزه‌های انتخابیه تا این لحظه افزایش تعداد کاندیدا را داشته‌ایم و پیش بینی می‌شود میزان مشارکت هم افزایش یابد.

