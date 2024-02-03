قاچاقچی چوب در دزفول محکوم به پرداخت جریمه میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کورش آذربخت گفت: پرونده قاچاقچی یک هزار و ۹۰۰ کیلوگرم چوب به ارزش ۲۸۵ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دزفول رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دزفول افزود: شعبه با بررسی محتوای پرونده تخلف را محرز اعلام و متخلف را علاوه بر ضبط کالا نیز محکوم به پرداخت ۲۸۵ میلیون ریال جزای نقدی کرد.

آذربخت ادامه داد: شعبه در خصوص وسیله نقلیه حامل چوب قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش کالا است، متهم را به پرداخت ۲۸۵ میلیون ریال جریمه معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دزفول بیان کرد: پس از انجام مراحل قانونی جریمه ۵۷۰ میلیون ریالی متهم وصول شد.