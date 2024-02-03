مشارکت آگاهانه در کنار شور انتخاباتی مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی ظهر شنبه در نشست ستاد انتخابات که در استانداری کرمانشاه با حضور مدیرکل سیاسی وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیش بینی‌ها حکایت از برگزاری یک انتخابات پرشور در کرمانشاه دارد.

وی افزود: مجموع کارهایی که توسط ستاد انتخابات استان کرمانشاه انجام گرفته، قابل قبول و خوب است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: توجه ویژه به مشارکت حداکثری در انتخابات از نکاتی است که برای آن تلاش شده و جلسات متعددی در همین راستا برگزار شده است.

وی ادامه داد: همه باید تلاش کنند در اعیاد پیش رو روحیه نشاط اجتماعی و مشارکت آگاهانه به مردم منتقل شود.

صحرایی با اشاره به نقش آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در ایجاد شور انتخاباتی در جامعه، خاطرنشان کرد: رأی اولی‌ها و دانشجویان پیشران ایجاد شور و مشارکت در انتخابات هستند.