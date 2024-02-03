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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

معاون دادستان قم خبر داد؛

دستگیری باند فروش سکه پارسیان تقلبی در قم

دستگیری باند فروش سکه پارسیان تقلبی در قم

قم- معاون دادستان قم از دستگیری ۳ نفر از اعضای باند فروش سکه های پارسیان تقلبی و جعلی در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی حکیمی تهرانی از دستگیری ۳ نفر از اعضای باند فروش سکه‌های پارسیان تقلبی و جعلی در قم خبر داد و اظهار داشت: از این متهمین غیر بومی ۳۲ عدد سکه پارسیان جعلی کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲ تن از متهمین خانم و یک نفر آقا بودند گفت: این متهمین که از یکی از استان‌های غربی به قم آمده بودند طی عملیات فنی توسط کلانتری ۱۹ دستگیر و برای تکمیل تحقیقات تحویل پلیس آگاهی شدند.

سرپرست مجتمع دادسرای شیخ آباد با اعلام اینکه متهمین به فروش ۱۸ فقره سکه پارسیان تقلبی اعتراف کردند تصریح کرد: سکه‌های تقلبی در استان‌های تهران، قزوین و قم به فروش رفته است.

کد مطلب 6013431

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