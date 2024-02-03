پلیس مانه و سملقان سرکرده باند آدم ربایی را دستگیر کرد

سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه سرکرده باند ربایش یک پسر نوجوان ۱۷ ساله در استان گلستان در حال حاضر در سطح شهرستان مانه و سملقان حضور دارد، بلافاصله رسیدگی به موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این فرد با سرعت عمل مأموران شناسایی و بلافاصله دستگیر شد، افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ربودن یک نوجوان ۱۷ ساله به همراه سه نفر دیگر از همدستانش در استان گلستان اعتراف کرد و در نتیجه برای انجام اقدامات قانونی به پلیس آگاهی استان گلستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطر نشان کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و انتظار می‌رود تا مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.