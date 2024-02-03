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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

فرمانده انتظامی مانه و سملقان:

پلیس مانه و سملقان سرکرده باند آدم ربایی را دستگیر کرد

پلیس مانه و سملقان سرکرده باند آدم ربایی را دستگیر کرد

بجنورد_ فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان از دستگیری سرکرده باند آدم ربایی که در استان گلستان اقدام به ربایش یک پسرنوجوان ۱۷ ساله کرده بودند، توسط پلیس آگاهی شهرستان خبر داد.

سرهنگ مهدی مهران‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه سرکرده باند ربایش یک پسر نوجوان ۱۷ ساله در استان گلستان در حال حاضر در سطح شهرستان مانه و سملقان حضور دارد، بلافاصله رسیدگی به موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این فرد با سرعت عمل مأموران شناسایی و بلافاصله دستگیر شد، افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ربودن یک نوجوان ۱۷ ساله به همراه سه نفر دیگر از همدستانش در استان گلستان اعتراف کرد و در نتیجه برای انجام اقدامات قانونی به پلیس آگاهی استان گلستان تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مانه وسملقان با اشاره به اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطر نشان کرد: پلیس با قدرت در مقابل هرگونه بی نظمی و هنجارشکنی خواهد ایستاد و انتظار می‌رود تا مردم عزیز در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6013450

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