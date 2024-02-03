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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام خبر داد؛

تخصیص ۲۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت به پروژه سد میمه در دهلران

تخصیص ۲۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت به پروژه سد میمه در دهلران

ایلام-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام از تخصیص ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت به پروژه سد میمه در دهلران خبر داد.

صادق علیمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت به پروژه‌های حوزه سدسازی در استان توجه ویژه داشته است.

وی از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی گدارخوش در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت سیزدهم برای تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی میمه تزریق شده است.

وی از تخصیص یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال توسط دولت سیزدهم برای تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان خبر داد.

علیمرادی بیان کرد: تکمیل پروژه تصفیه خانه آب شرب ایوان با اعتبار هزینه شده یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال که بیش از یک هزار میلیارد آن در دولت کار و کرامت تخصیص داده شده است.

کد مطلب 6013462

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