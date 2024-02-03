تخصیص ۲۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت به پروژه سد میمه در دهلران

صادق علیمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت به پروژه‌های حوزه سدسازی در استان توجه ویژه داشته است.

وی از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی گدارخوش در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال توسط دولت سیزدهم برای تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی میمه تزریق شده است.

وی از تخصیص یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال توسط دولت سیزدهم برای تسریع در عملیات اجرایی سد مخزنی سیکان خبر داد.

علیمرادی بیان کرد: تکمیل پروژه تصفیه خانه آب شرب ایوان با اعتبار هزینه شده یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال که بیش از یک هزار میلیارد آن در دولت کار و کرامت تخصیص داده شده است.