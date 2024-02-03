عملیات اجرایی پل بزرگ «گشویی» گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر عصر شنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی پل بزرگ گشویی گناوه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه پل بزرگ گشویی از خواستههای دیرینه اهالی گناوه بوده که با تلاش و همراهی مجموعه راهداری و حمل و نقل جادهای و همه مسئولان و دست اندر کاران امروز عملیات اجرایی آن آغاز میشود و امید داریم که در دولت سیزدهم تکمیل و تقدیم مردم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر افزود: پل بزرگ گشویی از نیازهای اساسی این بندر است که با اعتبار ۳۲۰ میلیارد تومان اجرایی و عملیاتی شده است.
افزود: خوشبختانه با همراهی مؤثر رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، طی دولت سیزدهم شاهد شروع پروژههای بزرگی در این حوزه هستیم.
معاون عمرانی استاندار بوشهر گفت: دهانه این پل ۷۵ متر و با عرض بیش از ۱۵ متر احداث میشود که گامی در راستای بهبود حمل و نقل شهری و بین شهری است.
معاون عمرانی استاندار بوشهر بیان کرد: گناوه از شهرهای مهم و تأثیر گذار استان بوشهر است و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی در این منطقه شتاب خوبی گرفته است.
وی ادامه داد: همزمان با دهه مبارک فجر پروژههای مهمی در شهرستان گناوه افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که حاصل تلاشها و زحمات همگانی است.
وی گفت: این پروژهها شامل پروژههای متعدد و متنوعی در حوزههای مختلف زیرساختی، گردشگری، درمان، آموزش و سایر حوزهها است و از خواستههای مردم بوده و در ارتقا شاخصهای کیفی زندگی مردم در سطح شهرستان و مؤثر و تأثیر گذار است.
وی گفت: انجام همه این پروژههای مهم با همت و تلاش همه مسئولان میسر شده و تقدیم مردم خواهد شد.
رستمیان یادآور شد: تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی استان بوشهر در دستور کار قرار دارد.
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