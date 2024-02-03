سهم ۵۹ درصدی حمل و نقل در آلودگی هوای پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت ایام الله دهه فجر و با حضور مدیران و معاونین استانداری تهران برگزار شد با اشاره به اینکه دهه فجر فرصتی برای بیان برنامه‌ها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است اظهار کرد: امروز وجود ظرفیت‌های جوان و پرتلاش و نیز با برنامه همراه با جریان نخبگانی، زمینه پرورش روح و جسم را به نسبت شاخص‌های گذشته فراهم کرده و تکیه بر نسل جوان و اتکا بر نسل دوم و سوم انقلاب برای دست یابی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی از موضوعات اساسی است که نظام بر آن استوار شده است.

کنگره ۱۲ هزار شهید شهرستان‌های استان تهران سال آینده برگزار می‌شود

استاندار تهران حضور جوانان در المپیادهای علمی و پژوهشی و تولیدات داخلی و دانش بنیان و ظرفیت‌های فکری، اندیشه‌ای را با ارزش دانست و گفت: این برنامه‌ها در ابعاد بین المللی قابل طرح، بررسی و ارائه است.

استاندار تهران با اشاره به برگزاری «کنگره ۲۴ هزار شهید تهران بزرگ» که مورد عنایت و توجه رهبر معظم انقلاب بود گفت: در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، کنگره ۱۲ هزار شهید شهرستان‌های استان تهران نیز برگزار خواهد شد و شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود.

اشتغال زایی ۸ هزار نفری در استان تهران با پروژه‌های دهه فجر

وی در ادامه در خصوص پروژه‌های ایام الله دهه فجر گفت: سال قبل با اجرای ۱۰۴۴ پروژه در سطح استان تهران ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده که در دهه فجر به بهره‌برداری و افتتاح خواهد شد.

استاندار تهران گفت: پروژه‌های مهمی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای سال مالی جدید در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی در دستور کار است که با راه اندازی این پروژه‌ها حدود ۸۰۰۰ نفر به ظرفیت اشتغالزایی در استان اضافه می‌شود.

فخاری با اشاره به شاخص رشد و توسعه استان تهران ابراز داشت: در حوزه اقتصادی ۳ تحول اساسی صورت پذیرفت که شامل تأمین انرژی برق از سلول‌های خورشیدی که با سرمایه گذاری بخش خصوصی محقق شد و نیز برای احداث ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی قرارداد تنظیم شده و پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی نیز کلید خورده است.

وی با اشاره به اینکه تأمین برق در کل کشور با مشکلاتی همراه است، بیان کرد: پیش بینی شده که حدود ۱۰ هزار نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس ۵ کیلوولتی برای منازل در سال آینده پیش بینی شود و در سطح استان تهران مورد توجه قرار گرفته و در سقف کارگاه‌ها و مراکز صنعتی تعبیه خواهد شد.

۲۶۲ واحد راکد تولیدی از سال گذشته تاکنون احیا شده است

استاندار تهران گفت: ۲۶۲ واحد راکد تولیدی که از دهه فجر سال گذشته تا به حال احیا و فعال شده که شامل ۲۱۰ واحد صنعتی، ۴۶ واحد کشاورزی و ۵ واحد گردشگری بوده و افزایش ظرفیت ۴۹۵ واحد تولید نیمه فعال در دستور کار قرار گرفته و نیز ۱۷۰ واحد اقتصادی نیمه تمام اقتصادی در دستور کار بود که تا به امروز مورد بهره برداری قرار گرفته است.

کاهش نرخ بیکاری در استان تهران

وی با اشاره به کاهش نرخ بیکاری در استان تهران تاکید کرد: نرخ بیکاری در استان تهران از ۶.۵ درصد به ۵.۴ درصد کاهش پیدا کرده که این اقدام بیش از ۲ برابر میانگین کشوری است و نشان می‌دهد که بخش خصوصی سرمایه گذاری جدی داشته است.

فخاری با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: همه تدابیر و اقدامات لازم برای برگزاری باشکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در نظر گرفته شده است.

۵۹ درصد از آلودگی هوا متعلق به بخش حمل و نقل است

استاندار تهران همچنین به موضوع آلودگی هوای پایتخت اشاره کرد و گفت: آلودگی هوای تهران هم معضلی است که بخاطر جمعیت پذیری و مهاجرت رخ داده و بخش‌های صنعتی و نیروگاهی ۴۱ درصد و بخش حمل و نقل ۵۹ درصد آلودگی هوا را شامل می‌شود و در خصوص تعطیلی‌های مدارس باید بگوییم که ما به هیچ وجه اصرار به تعطیلی مدارس در آلودگی هوا نداریم اما مجبور می‌شویم گاهی اوقات بحث آموزشی را به صورت غیرحضوری دنبال کنیم که این کار باعث کاهش ۱۲۰ هزار سفر روزانه در سطح تهران می‌شود.

فخاری با اشاره به اهمیت موضوع کمبود آب و لزوم صرفه جویی در مصرف افزود: روزانه سه میلیون متر مکعب در شهر تهران مصرف آب داریم و به دلیل ناکافی بودن بارش‌ها کمبود آب داریم و باید مصرف را مدیریت و اولویت بندی کنیم حتی برخی استخرها باید تعطیل شود؛ آبی که با هزینه زیاد برای مصرف شرب می‌آید باید اولویت بندی شود و قرار نیست برای نشاط یک روز در هفته آن را از بین ببریم.