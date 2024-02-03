کمبود تجهیزات بنادر را اذیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کیا کجوری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه مجموعه عملکرد ما در سال‌جاری یک میلیون و ۲۲۵ هزار تن بوده است، گفت: این آمار نسبت به سال‌های گذشته ۷۹ درصد افزایش داشته و این افزایش مربوط به فعالیت‌های بنادر نوشهر و فریدونکنار است.

وی با اشاره به اینکه ۹۱۵ هزار تن در بندر نوشهر و ۳۱۰ هزار تن در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری شده است، افزود: ۳۹۷ فروند کشتی وارد این دو بندر شد.

وی با اذعان به اینکه پروژه تفکیک آبرسانی و آتش نشانی محوطه‌های بندر نوشهر با استفاده از آب دریا با اعتبار اولیه ۵۵ میلیارد تومان پیشرفت ۱۰۰ درصدی داشته است، ادامه داد: پروژه تأمین برق ساحلی برای تجهیزات خشکی و کشتی‌های پهلو گرفته در بندر نوشهر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان با ۹۴ درصد پیشرفت انجام شده است و تا چند روز آینده قابل افتتاح خواهد بود.

کیا کجوری با بیان اینکه پروژه احداث یک فروند شناور بارج هزار متر مکعبی با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اولین بار در بنادر کل کشور با توان داخلی مجموعه صدرای نکا در دست اقدام است، ذکر کرد: در همین مدت انتقال و بازسازی ۲ دستگاه جرثقیل LH100 با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد تومان از بنادر جنوبی را داشتیم.

وی با اشاره به اینکه کمبود تجهیزات از جمله مواردی است که بنادر را دچار آزار و اذیت کرده است، افزود: توانستیم با استفاده از پتانسیل‌هایی که در کشور وجود داشت این تجهیزات بلااستفاده را بازسازی کامل کنیم.

کیا کجوری با اعلام اینکه در دولت سیزدهم انعقاد قرارداد احداث تولید تجهیزات آزمایشگاهی در منطقه ویژه نوشهر صورت گرفت، گفت: این قرارداد در یک زمین مساحت ۸ هزار متر قابلیت اجرا دارد و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۲۱۰ نفر اشتغال خواهد داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با تاکید بر اینکه امضا قرارداد ساخت و احداث سایت گردشگری دریایی در بندر فریدونکنار انجام شده است، اظهار کرد: هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری این پروژه بوده و یکی از امتیازات ویژه این طرح، گردشگری دریایی با استفاده از تجهیزات به روز و استاندارد دریایی در این پروژه است.

وی با اذعان به اینکه ما می‌توانیم برای اولین بار در دریای خزر، شناورهای استاندارد سفرهای دریایی را به کار گیریم، یادآور شد: بعد از انقلاب بیشترین اقدامات در بخش دریا صورت گرفته است.

این مسئول با تاکید بر اینکه ما قبل از انقلاب در مازندران فقط بندر نوشهر را داشتیم، بیان کرد: با توجه به اینکه سازه‌های دریایی سازه‌های بسیار گران قیمت و پر هزینه هستند، بندر امیرآباد بزرگترین بندر ایرانی دریای خزر به بهره برداری رسید.

وی با عنوان اینکه بندر فریدونکنار بعد از انقلاب به بهره برداری رسید، خاطرنشان کرد: در قبل از انقلاب سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی را نداشتیم و سرمایه گذاری‌هایی که اکنون در بنادر انجام شده، بخش اعظمی از توان انبارش بنادر را بخش خصوصی احیا و اجرا کرده است.