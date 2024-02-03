افتتاح ۶۰۰۰ واحد مسکونی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله سروری افزود: این ۶۰۰۰ واحد مسکونی در همه روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان ساخته شده و در مجموع سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

وی با اشاره به افتتاح ۲۴۶ واحد نهضت ملی مسکن در هشت شهرستان گفت: ۲۰۰ واحد از این مساکن در شهرستان میانه ساخته شده و تحویل متقاضیان خواهد شد.

سروری از اتمام ساخت ۱۸۵ واحد مسکونی دیگر از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن خبر داد و افزود: ۱۷۹ واحد از این مساکن در تبریز و شش واحد در بناب افتتاح خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در ایام الله دهه فجر امسال شش هزار و ۶۹۸ جلد سند مالکیت صادر شده نیز تحویل صاحبان سند خواهد شد که پنج هزار و ۶۰۹ جلد در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و یک هزار و ۸۹ جلد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است.

سروری افزود: در ۲۱ شهرستان استان ۲۱ طرح هادی روستایی اتمام یافته و همچنین ۳۵۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی معابر روستاها نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: در مجموع برای کل طرح‌های اجرا شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی بیش از چهار هزار میلیارد تومان هزینه شده است.