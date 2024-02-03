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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ آذربایجان شرقی خبر داد؛

افتتاح ۶۰۰۰ واحد مسکونی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در دهه فجر

افتتاح ۶۰۰۰ واحد مسکونی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی در دهه فجر

تبریز-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ آذربایجان شرقی گفت: در دهه فجر امسال ۶۰۰۰ واحد مسکونی از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در استان افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله سروری افزود: این ۶۰۰۰ واحد مسکونی در همه روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت استان ساخته شده و در مجموع سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

وی با اشاره به افتتاح ۲۴۶ واحد نهضت ملی مسکن در هشت شهرستان گفت: ۲۰۰ واحد از این مساکن در شهرستان میانه ساخته شده و تحویل متقاضیان خواهد شد.

سروری از اتمام ساخت ۱۸۵ واحد مسکونی دیگر از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن خبر داد و افزود: ۱۷۹ واحد از این مساکن در تبریز و شش واحد در بناب افتتاح خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی گفت: در ایام الله دهه فجر امسال شش هزار و ۶۹۸ جلد سند مالکیت صادر شده نیز تحویل صاحبان سند خواهد شد که پنج هزار و ۶۰۹ جلد در روستاهای بالای ۲۰ خانوار و یک هزار و ۸۹ جلد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر شده است.

سروری افزود: در ۲۱ شهرستان استان ۲۱ طرح هادی روستایی اتمام یافته و همچنین ۳۵۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی معابر روستاها نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: در مجموع برای کل طرح‌های اجرا شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی بیش از چهار هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

کد مطلب 6013486

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