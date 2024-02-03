طول شبکه های آبرسانی مازندران به ۸۰۰۰ کیلومتر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه در ابتدای انقلاب از نظر کمیت و کیفیت دغدغه داشتیم، گفت: امروز همه ۶۴ شهر ما در حال بهره برداری و تحت پوشش آب و فاضلاب هستند.

وی افزود: قبل از انقلاب تنها ۴۵۰ هزار نفر جمعیت در مازندران تحت پوشش بودند اما امروز تمام مشترکان و خانوارها تحت پوشش هستند.

برارزاده با اشاره به اینکه ۶۹۰ هزار مشترک در مازندران داریم، تصریح کرد: قبل از انقلاب طول شبکه انتقال ۸۹ کیلومتر بود اما امروز ما هزار و ۲۰۰ کیلومتر شبکه برای ارائه خدمات داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تاکید بر اینکه طول شبکه‌های آب رسانی ما ۶۲۰ کیلومتر بود، خاطرنشان کرد: امروز ما بیش از ۸ هزار کیلومتر در شهرهای استان مازندران شبکه داریم.

این مسئول با اظهار اینکه هیچ آزمایشگاهی قبل از انقلاب در مازندران وجود نداشت، یادآور شد: امروز ۱۵ آزمایشگاه در شرکت آب و فاضلاب در حال نظارت بر ارائه خدمات به مردم استان هستند.

وی با اعلام اینکه شش شهر فاضلابی داریم که در حال ارائه خدمات هستند، اظهار کرد: ۴۳۵ هزار نفر جمعیت تحت پوشش هستند.

برارزاده با عنوان اینکه ۱۴ درصد روستاهای ما تحت پوشش آب و فاضلاب در دوره قبل از انقلاب بودند، بیان کرد: امروز بیش از ۸۰ درصد از جمعیت روستاهای ما تحت پوشش آب و فاضلاب هستند.

وی با بیان اینکه ۲۵ هزار متر مکعب مخازن داشتیم، ادامه داد: در حال حاضر ۲۳۴ هزار متر مکعب مخازن داریم و ۲ هزار و ۸۰۰ متر شبکه در روستاها داشتیم اما امروز ۲۳ هزار و ۶۳۹ کیلومتر شبکه در روستاها داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تاکید بر اینکه بیش از ۴۹۸ هزار نفر جمعیت روستاها تحت پوشش آب و فاضلاب مازندران هستند، ذکر کرد: به ۵ هزار و ۶۵۴ لیتر در ثانیه در حال خدمات رسانی به مردم روستاهای مازندران هستیم.

این مسؤول با عنوان اینکه عملکرد دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تاکنون شاخص‌های بسیار خوبی داشته است، گفت: در اصلاح و توسعه شبکه بیش از هزار و ۵۰۰ کیلومتر کار شده است و بیش از ۵۲ حلقه چاه حفر کردیم.

وی افزود: بیش از ۴۶ هزار متر مکعب مخزن ساخته شده و ۱۰ حلقه پیزومتری به مجموعه ما اضافه شده است.

برارزاده خاطرنشان کرد: بهسازی ۱۱۲ حلقه چاه انجام و هزار و ۷۷۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت مجموعه خدمات ما اضافه شده است.

وی تصریح کرد: بهسازی مخازن ۲۵ هزار متر مکعبی ساری و قائمشهر صورت گرفت و ۵۰ درصد به ظرفیت ما اضافه و ۲۵ ایستگاه پمپاژ ساخته شد که در زون بالای ما ارائه خدمات دارد.