علی عبدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در حالی برگزار خواهد شد که ۴ کشتی گیر و یک مربی از قم به این اردو دعوت شده اند.

سرپرست هیات کشتی استان قم افزود: دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران طی روزهای ۱۶ تا ۲۲ بهمن ماه جاری در شهر کرمان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: دومین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در حالی برگزار می شود که استان قم در اواخر دی ماه گذشته، میزبان اردوی تیم ملی بود.

عبدی افزود: حسین قادری در وزن ۴۸ کیلوگرم، ابوالفضل شیری در ۶۰، امیرمهدی سعیدی نوا در ۶۵ و علی میکائیلی در ۸۰ کیلوگرم دوبنده پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

وی یادآور شد: مهدی علیزاده پورنیا هم به عنوان مربی از قم در کادر تیم ملی حضور دارد.