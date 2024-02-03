اعتبار پروژه های دهه فجر استان تهران ۶۵ درصد رشد داشته است

به خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر شنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های روستایی قرچک که به مناسبت ایام الله دهه فجر انجام شد اظهار کرد: امسال تمامی مسؤولان استان تهران، دست به دست هم داده‌اند تا با وجود کمبودها و محدودیت‌ها، خدمات شایانی را به مردم شهری و روستایی ارائه دهند.

وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته از سوی مسئولان شهرستان‌های استان تهران، طرح‌های قابل افتتاح دهه مبارک فجر از نظر تعداد، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

جوهری گفت: با افتتاح ۴۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح مهم اقتصادی و عمرانی، شاهد افزایش ۶۵ درصدی اعتبارات طرح‌های دهه فجر نسبت به سال قبل در ایام الله دهه فجر استان تهران هستیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران با اشاره به طرح‌های عمرانی و خدماتی روستایی قرچک عنوان کرد: یکی از مهمترین طرح‌های اجرا شده در شهرستان قرچک، تعویض شبکه فرسوده آبرسانی در روستای قرچک است که این مهم علاوه بر خدمت رسانی مناسب به مردم، موجب می‌شود تا از منابع آبی موجود بهترین استفاده صورت گیرد.

وی بیان کرد: مجموعه ورزشی روستای قشلاق دوم قرچک، در ایام گرامیداشت هفته دولت کلنگ زنی شد و با اهتمام ویژه و تلاش شبانه روزی مسئولان، ظرف مدت سه ماه احداث و به بهره برداری رسد تا یکی از مهمترین برنامه‌های دولت سیزدهم در توجه به مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته محقق شود.