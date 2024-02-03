۳۰۰ بسته موادغذایی در طرح قرار دوازدهم بین نیازمندان یزد توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ایام الله دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۳۰۰ بسته مواد غذایی در طرح قرار دوازدهم میان نیازمندان توزیع شد.

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی امامزادگان به نیازمندان، ۳۰۰ بسته مواد غذایی همزمان با آغاز دهه فجر با عنوان قرار دوازدهم توسط آستان مقدس امامزاده سیدجعفر(ع) بین نیازمندان توزیع شد.

این طرح از جمله طرح‌هایی است که بعد از ایام کرونا توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برای گسترش فرهنگ مواسات در جامعه با حفظ کرامت نیازمندان کلید خورد.