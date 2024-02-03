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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۴۴

در سومین روز دهه فجر؛

مدرسه ۶ کلاسه روستای سربست گناوه افتتاح شد

مدرسه ۶ کلاسه روستای سربست گناوه افتتاح شد

گناوه- همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر، در آئینی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدرسه ۶ کلاسه شهید غلامحسن کرمی در روستای سربست شهرستان گناوه مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر عصر شنبه در این آئین با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: مدرسه ۶ کلاسه شهید غلامحسن کرمی در روستای سر بست شهرستان گناوه با زیربنای ۸۸۸ متر مربع و با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال تکمیل و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمدهادی رستمیان افزود: مدرسه روستای سر بست با تلاش اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اجرایی و عملیاتی شده است.

مدرسه ۶ کلاسه روستای سربست گناوه افتتاح شد

وی اضافه کرد: در دهه فجر امسال ۱۰۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار سه هزار میلیارد تومان در شهرستان گناوه افتتاح و اجرایی می‌شود.

مدرسه ۶ کلاسه روستای سربست گناوه افتتاح شد

وی با تقدیر از بانی این پروژه خیر نیک اندیش غلامحسین کرمی گفت: امروز خیر نیک اندیش در ادامه خط سرخ شهیدان راه نیک و خیر را ادامه داده‌اند و بانی این کار خیر شده و در همان مسیر شهیدان و خدمت به مردم و آینده روشن دانش آموزان این دیار گام برداشته است.

کد مطلب 6013516

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