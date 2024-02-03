مدرسه ۶ کلاسه روستای سربست گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر عصر شنبه در این آئین با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: مدرسه ۶ کلاسه شهید غلامحسن کرمی در روستای سر بست شهرستان گناوه با زیربنای ۸۸۸ متر مربع و با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال تکمیل و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمدهادی رستمیان افزود: مدرسه روستای سر بست با تلاش اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اجرایی و عملیاتی شده است.

وی اضافه کرد: در دهه فجر امسال ۱۰۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار سه هزار میلیارد تومان در شهرستان گناوه افتتاح و اجرایی می‌شود.

وی با تقدیر از بانی این پروژه خیر نیک اندیش غلامحسین کرمی گفت: امروز خیر نیک اندیش در ادامه خط سرخ شهیدان راه نیک و خیر را ادامه داده‌اند و بانی این کار خیر شده و در همان مسیر شهیدان و خدمت به مردم و آینده روشن دانش آموزان این دیار گام برداشته است.