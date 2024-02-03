۱۱ واحد منزل مسکونی معلولان و مددجویان کامیاران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان کامیاران عصر شنبه در آئین افتتاح این واحدهای مسکونی که به صورت نمادین در روستای گشکی مورد بهره‌برداری قرار گرفت، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: خدمتگزاری به محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه از باارزش‌ترین اعمال است و باید در این راستا همه افراد توانمنمد در کنار مسؤولان همت گمارند.

کیانوش ثقفی‌نیا بیان کرد: انقلاب اسلامی برکات زیادی را به همراه داشته و بدون شک خدمات در زمینه مسکن معلولان یکی از مهمترین برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

وی از تمامی دستگاه‌های اجرایی که در پیشبرد این مهم، تأثیر گذار هستند قدردانی کرد و از آنان خواست حتی‌الامکان در راستای تحقق خواسته‌های سازمان بهزیستی در زمینه تهیه مسکن تمامی همکاری و ظرفیت خویش را بیش از پیش به کار گیرند.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسؤولان برگزار شد، دو واحد مسکن معلولان در روستای گشکی افتتاح شد.