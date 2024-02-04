احسان درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات سالم و پرشور با حضور حداکثری مردم اظهار کرد: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان در شهرستان بانه در ۱۱۰ شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود و یک‌هزار و ۷۰۰ نفر نیز عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات همکاری می‌کنند.

وی افزود: ۴۸ شعبه شهری و ۶۲ شعبه روستایی برای برگزاری این دوره انتخابات تعریف شده که ۵۹ شعبه سیار و ۵۱ شعبه ثابت است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه یادآور شد: از ۳۲ گام فرآیند زمانبندی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ۲۱ گام انتخاب اعضای شعب انجام شده و عوامل اجرایی صندوق، عضو شعبه، کاربر، نیروی حمل و نقل و نیروهای خدماتی ساماندهی شده است.

درویشی گفت: در مراحل بعدی از گام ۲۲ تا ۳۲ است و بحث اطلاع رسانی فهرست امکانات و تسهیلات و برنامه‌ریزی تا نوزدهم بهمن و بحث ابلاغ نتیجه بررسی شکایت داوطلبان نیز تا بیستم بهمن ماه اعلام می‌شود و از بیست و یکم تا بیست و سوم هم شکایت داوطلبانی که در مراحل قبلی تأیید صلاحیت و احراز نشدند، بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ کاندیدا برای رقابت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه سقز و بانه تأیید صلاحیت شده اظهار کرد: ۱۲ کاندیدای مجلس شورای اسلامی در مرحله اول تأیید صلاحیت شدند و یک نفر نیز در بازده زمانی اخیر تأیید صلاحیت شده که تا نوزدهم تأیید صلاحیت نهایی اعلام می‌شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان بانه ادامه داد: با توجه به اینکه استفاده از فناوری نوین هموارتر شده رأی دهندگان می‌توانند با داشتن کارت ملی، کارت پایان خدمت، شناسنامه و گواهینامه رانندگی رأی بدهند که براساس سامانه مشخص می‌شود که چه کسانی در رأی گیری شرکت کرده است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری همزمان در یازدهم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.