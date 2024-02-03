۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۱

سرپرست اداره کل استاندارد ایلام:

۳۷۲ هزار و ۶۲۶ تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد

ایلام-سرپرست اداره کل استاندارد ایلام گفت: ۳۷۲ هزار و ۶۲۶ تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شده است.

یادگار محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در یک سال گذشته ۳۷۲ هزار و ۶۲۶ تن کالای استاندارد از طریق مرز بین المللی مهران به عراق صادر شده است، اظهار داشت: عمده کالاهای صادر شده تحت نظارت و کنترل کیفی این اداره کل از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون، شامل سنگ‌های ساختمانی، سنگ آهن، کاشی، میلگرد، مواد شیمیایی، صنایع شیمیایی، چرم و قطعات یدکی خودرو بوده است.

وی در ادامه با بیان میزان واردات ۲ میلیون و ۲۲۵ هزار تن کالا از ابتدای استقرار دولت کار و فعالیت تا کنون افزود: همچنین در طول این مدت برای ۲۳۵۶ فقره پرونده صادراتی و وارداتی مجوز صادرات و واردات صادر شده است.

