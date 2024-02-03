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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

بخشدار ویژه خارگ:

خارگ مرکز ثقل صادرات نفت کشور است

خارگ مرکز ثقل صادرات نفت کشور است

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: از جزیره راهبردی خارگ به عنوان مرکز ثقل صادرات نفت ایران اسلامی یاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: از جزیره راهبردی خارگ به عنوان مرکز ثقل صادرات نفت ایران اسلامی یاد می‌شود.

وی افزود: توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اولویت و بیشترین سرمایه گذاری ما باید در میادین مشترک نفتی باشد، که در زمینه با توانمندی و هوشیاری شرکت ملی نفت ایران چشم انداز بسیار خوبی در این حوزه متصور هستیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اقدامات مؤثر شرکت ملی نفت ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ که به ارتقا و کیفیت خدمات ختم شده شایسته تقدیر است.

دشتی زاده گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم در حوزه زیرساخت‌های ایاب و ذهاب، آب، درمان، توانمند سازی بومیان جزیره خارگ یک برنامه مدون و تدوین شده دارد.

کد مطلب 6013541

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