خارگ مرکز ثقل صادرات نفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی زاده عصر شنبه در نشست با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار داشت: از جزیره راهبردی خارگ به عنوان مرکز ثقل صادرات نفت ایران اسلامی یاد می‌شود.

وی افزود: توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اولویت و بیشترین سرمایه گذاری ما باید در میادین مشترک نفتی باشد، که در زمینه با توانمندی و هوشیاری شرکت ملی نفت ایران چشم انداز بسیار خوبی در این حوزه متصور هستیم.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اقدامات مؤثر شرکت ملی نفت ایران در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی در جزیره خارگ که به ارتقا و کیفیت خدمات ختم شده شایسته تقدیر است.

دشتی زاده گفت: وزارت نفت در دولت سیزدهم در حوزه زیرساخت‌های ایاب و ذهاب، آب، درمان، توانمند سازی بومیان جزیره خارگ یک برنامه مدون و تدوین شده دارد.