ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت یکشنبه به ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مهر، احسان احمدی نژاد اظهار کرد: این سیستم بارشی از اوایل وقت دوشنبه وارد استان شده و تا اواخر روز سه شنبه به فعالیت بارشی خود ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: این سامانه هرچند از پتناسیل بارشی قوی برخوردار نیست، اما فعالیت آن در نیمه شمالی بیشتر از سال نقاط استان است.

احمدی نژاد تصریح کرد: بارش‌ها در این سیستم برای ارتفاعات به صورت برف و در نواحی سردسیر همراه با برف و باران خواهد بود.

وی گفت: دمای هوای استان نیز تا روز چهارشنبه به تدریج چهار درجه سانتیگراد در مناطق سردسیر به زیر صفر خواهد رسید.

رانندگان هنگام عبور از گردنه‌ها و جاده‌های کوهستانی به علت لغزندگی و مه آلودگی با احتیاط حرکت کنند.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بیشترین بارش باران ۳۴۳ میلیمتر و کمترین بارندگی هم مربوط به مهران با ۸۱ میلی‌متر و مقدار نزولات دریافتی ایلام هم ۲۷۹ میلی‌متر بوده است.