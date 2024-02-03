ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت یکشنبه به ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مهر، احسان احمدی نژاد اظهار کرد: این سیستم بارشی از اوایل وقت دوشنبه وارد استان شده و تا اواخر روز سه شنبه به فعالیت بارشی خود ادامه میدهد.
وی بیان کرد: این سامانه هرچند از پتناسیل بارشی قوی برخوردار نیست، اما فعالیت آن در نیمه شمالی بیشتر از سال نقاط استان است.
احمدی نژاد تصریح کرد: بارشها در این سیستم برای ارتفاعات به صورت برف و در نواحی سردسیر همراه با برف و باران خواهد بود.
وی گفت: دمای هوای استان نیز تا روز چهارشنبه به تدریج چهار درجه سانتیگراد در مناطق سردسیر به زیر صفر خواهد رسید.
رانندگان هنگام عبور از گردنهها و جادههای کوهستانی به علت لغزندگی و مه آلودگی با احتیاط حرکت کنند.
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بیشترین بارش باران ۳۴۳ میلیمتر و کمترین بارندگی هم مربوط به مهران با ۸۱ میلیمتر و مقدار نزولات دریافتی ایلام هم ۲۷۹ میلیمتر بوده است.
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