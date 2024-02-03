تغییر ریل برای پیشرفت نیازمند مجلس قوی و نخبگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد امیری طیبی شامگاه شنبه در نشست آغاز به کار ستاد مردم ایران که در حسینیه چهار انبیا قزوین برگزار شد اظهار کرد: در یک داده بندی مخاطب از فعال همراه تا فعال مخاطب اگر داشته باشیم فعال مخاطب همیشه رأی داده و این دوره هم رأی خواهد داد اما باید تلاش کنیم تا این جامعه هدف افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم افزایش مشارکت در انتخابات افزود: مشارکت بالا انسجام ملی ایجاد می‌کند و انسجام ملی زیرساخت امنیت ملی است.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه با ایجاد و حفظ امنیت ملی موانع کنار رفته و سرعت پیشرفت در همه بخش افزایش می‌یابد، تاکید کرد: مشارکت پایین زمینه ساز ایجاد بحران اجتماعی و آسیب زدن به اقتصاد و معیشت مردم می‌شود.

وی بیان کرد: در مسیر حرکت تمدنی که انقلاب ما در آن به پیش می‌رود و در مرحله تشکیل دولت اسلامی نرم افزارهای حکمرانی باید اسلامی شود.

حجت الاسلام امیری طیبی با بیان اینکه تغییر این نرم‌افزار یعنی تغییر ریل و تغییر ریل بدون یک مجلس قوی ونخبگانی مشکل است، عنوان کرد: با نرم افزارهای موجود و بدون تغییر ریل، پیشرفت ممکن نیست.

وی با تاکید بر اینکه در مرحله دولت اسلامی باید ریل‌های اساسی تغییر کند و در این مسیر نقش مشارکت مردم بسیار بالا است، بیان کرد: مشارکت در قواره غرب دارای معنی است و دنیا ما را با این مشارکت تحلیل خواهد کرد.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: در شرایطی که نزدیک به فتح قله هستیم هر رأی یک نصرت ولی خدا است و دوری از ولی کمک کردن به ولایت طاغوت است.

وی با بیان اینکه باید مشارکت را یک ارزش و عرصه جهاد معرفی کنیم، گفت: اثر مشارکت مردم و جایگاه مردم سالاری دینی در منظومه فکری مقام معظم رهبری باید برای مردم تبیین شود.

حجت الاسلام امیری طیبی با بین اینکه مسیر انقلاب مبتنی بر اراده مردم است و هرجا اراده متراکم شد جبهه مقابل شکست خورد، اضافه کرد: در منظومه فکری مقام معظم رهبری ایجاداختلال در پروژه دشمن با تقویت تواصی ممکن است.

وی با بیان اینکه تواصی یک سویه نیست بلکه دو طرفه است و باید صدای مخاطب را شنید، اظهار کرد: باید بستر شنیده شدن حرف مردم فراهم شود و هنر خوب شنیدن را داشته باشیم.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در تواصی نگاه بالا به پایین نداریم و باید نهضت تحمل ایجاد کنیم یادآور شد: باید در تواصی بر روی مشترکات و مسائل و دغدغه‌های مشترک صحبت کرد.