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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۱

همزمان با ایام دهه فجر؛

اولین رویداد ملی «ایران من، جان و جهان من» در یزد برگزار می‌شود

اولین رویداد ملی «ایران من، جان و جهان من» در یزد برگزار می‌شود

یزد- همزمان با ایام دهه فجر، اولین رویداد ملی «ایران من، جان و جهان من» در دانشگاه یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه رویداد ملی «ایران من، جان و جهان من» قرار است روز دوشنبه، ۱۶ بهمن ماه در تالار اندیشه ساختمان مرکزی دانشگاه یزد برگزار شود.

این رویداد از اول آذرماه با هدف تولیدمحتوا پیرامون جاذبه های گردشگری با محوریت بازارهای هدف آغاز شده است.

اختتامیه این رویداد نیز در هفته آخر بهمن ماه و در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران برگزار خواهد شد.

در این بوت کمپ آموزشی، در مجموع ۸۵۰ دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور شرکت کرده‌اند و یکی از محورهای اصلی این برنامه، مهارت‌افزایی دانشجویان است.

در این مراسم شرکت کنندگانی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حضور دارند.

کد مطلب 6013562

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