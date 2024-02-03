به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به‌منظور ایجاد اشتغال در بخش صنایع‌دستی از ردیف اعتباری تبصره ۱۸ و پس از تشکیل پرونده هنرمندان، مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.

وی اضافه کرد: این میزان تسهیلات، پس از تکمیل پرونده و مستندات و معرفی به بانک، به ۲۱۹ صنعتگران لرستانی پرداخت شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، تصریح کرد: بی‌شک صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ابعاد فرهنگی یک کشور است و در ایجاد اشتغال‌زایی مولد و دیرپا نقش مهم و بسزایی دارد.

حسن‌پور با اشاره به بررسی مشکلات این حوزه توسط کارشناسان و با هم‌فکری هنرمندان، اظهار کرد: ارائه راهکار در این حوزه می‌تواند به حفظ این صنعت کمک کرده و در نتیجه باعث بهبود وضع اقتصادی و ارزآوری جامعه شود.

وی افزود: رشته‌های قلم‌زنی، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، سفالگری، هنرهای چوبی، سازسازی، تولیدات چرمی دست‌دوز، گلیم، ماشته و ریسندگی مشمول دریافت تسهیلات ماده ۱۸ شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، گفت: علاوه بر پرداخت مبلغ یاد شده در راستای تبصره ۱۸، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال نیز در راستای توسعه مشاغل خانگی در حوزه صنایع‌دستی به‌صورت تسهیلات به هنرمندان استان پرداخت شده است.