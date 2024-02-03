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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۲

فعال فرهنگی افغانستان:

پرداختن به تمدن مشترک ایران و افغانستان اهمیت بسیاری دارد

پرداختن به تمدن مشترک ایران و افغانستان اهمیت بسیاری دارد

مشهد- فعال فرهنگی افغانستان گفت: پرداختن به تاریخ و تمدن مشترک ایران و افغانستان اهمیت بسیاری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم کاظمی عصر شنبه در مراسم رونمایی کتاب «افغانستان به روایت روزنامه اطلاعات» اظهار کرد: خوشحالم که رونمایی کتابی درباره افغانستان تبدیل به رویداد فرهنگی در مشهد می‌شود و این در زمانه‌ای که تلاش برای فاصله دو ملت می‌شود، مغتنم است.

فعال فرهنگی افغانستان با اشاره به اینکه این پروژه شخصی بوده و نگارنده زحمات بسیاری برای تدوین آن کشیده است، گفت: ما در این رویداد علاوه بر پرداختن به کتاب، به تاریخ و تمدن مشترک دو کشور می‌پردازیم و درباره مسیرهایی که باهم می‌پیماییم.

وی افزود: در این کتاب به روایت افغانستان در یک روزنامه قدیمی می‌پردازیم که ۱۰۰ سال پیش منتشر شده و با امکانات آن زمان منتشر شده است و حتی گاهی خواندن آن دشوار است؛ بسیاری از کلمات، اصطلاحات، جای‌ها، اشخاص، در گذر تاریخ، تغییر و به شکل دیگری درآمده و این دشواری است.

کاظمی گفت: برای تدوین کتاب تفحص شده و بسیار دشواری در خواندن و پیدا کردن مکان‌ها و روایت‌ها وجود داشته تا به نتیجه رسیده است.

فعال فرهنگی افغانستان در ادامه به کتاب‌های تاریخی که ویراستاری آنها را انجام داده پرداخت و تاکید کرد تجربه ویرایش این کتاب‌ها در ویراستاری این کتاب و تسلط بر صحت واژه‌ها تأثیر داشت.

کاظمی از زحمات دکتر عباسی تقدیر کرد و افزود: دکتر عباسی تمام صفحات را با صفحات روزنامه مقابله کردند و صفحه به صفحه دقیق بررسی شد.

کد مطلب 6013570

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    نظرات

    • آریا IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      17 8
      پاسخ
      درود به هردو ملت بزرگ آریایی ایران و افغانستان به امید اتحاد و احیای ايرانشهر بزرگ و کهن
    • Morii IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      8 2
      پاسخ
      خیلیم عالی
    • محمود IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 9
      پاسخ
      بعضیا واقعا ساده لوحانه یهو با ی جمله جو گیر میشن، برید عمو خودتونو گول بزنید، افغانیا جدایی طلبی کردن از ایران جدا شدن ، الان چی می‌خوام ول نمیکنن برن؟؟؟؟ اگه راست میگن بریزم تو خیابونا داد بزنن افغانستان باید ب ایران برگرده، ببینم این کارو میکنن؟؟؟ پس نتیجه میگیریم ک باید گمشن برن
      • IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
        1 2
        به به به این فهم وشعوریکه توداری ولا
    • سامان IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 2
      پاسخ
      به کوری چشم منافقان بیشتر شهرهای باستانی افغانستان مال ایران است مثل زادگاه ابوریحان بیرونی .مولانا.بوعلی سینا.سیدجمال الدین اسدآبادی.ودانشمندان بزرگ دیگری که آریایی بودن

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