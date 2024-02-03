۲۳۰ مصوبه با رویکرد اقدامات جهادی از شهریور امسال در قم داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقا میری عصر شنبه در مراسم افتتاح طرح‌های محرومیت زدایی سپاه پاسداران در استان قم بیان کرد: از ابتدای شهریور ماه سال جاری تا به امروز بیش از ۲۳۰ مصوبه با رویکرد اقدامات جهادی در بخش‌های مختلف استان قم داشته‌ایم.

استاندار قم با بیان اینکه برای اجرای به موقع پروژه‌ها زمانبندی تعریف شده است گفت: در حوزه محرومیت زدایی در بخش‌های مختلف استان اقدامات خوبی صورت گرفته و همه مدیران به خصوص سازمان بسیج سازندگی در عرصه خدمت رسانی به مردم در بخش‌های مختلف استان در میدان حضور دارند.

آقامیری ابراز کرد: در روزهای آینده مدیران کل استان قم به عنوان نماینده‌های استاندار، برای دیدار چهره به چهره با مردم در بخش‌ها و روستاهای استان و حل مشکلات آنان روانه این مناطق می‌شوند.

نماینده عالی دولت در استان قم بیان کرد: برای حل مشکلات مردم در بخش‌ها و روستاهای استان اختیاراتی به مدیران کل داده شده تا بتوانند اقدامات لازم در راستای برطرف کردن موانع انجام دهند.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امام راحل محرومان را صاحبان اصلی انقلاب می‌دانست افزود: در راستای زنده نگه داشتن آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی، همگان وظیفه داریم تا به محرومان خدمات روز افزونی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با حضور آحاد ملت توانست به پیروزی برسد افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز روحیه و تفکر بسیجی موجب شده تا انقلاب مسیر خود را تا به امروز ادامه دهد.