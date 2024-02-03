محمد میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی و بازدید از ساختمان‌های ناایمن و اعلام اخطار کتبی به مالکان این ساختمان‌ها اظهار کرد: متاسفانه شهر یزد به شدت مستعد حوادث ناگوار و غیرقابل جبران است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ساختمان ها از جمله مجتمع‌های مسکونی، اداری، تجاری، تفریحی و اماکن پر خطر و حساس بازدید شده‌اند، تصریح کرد: موارد مشکل‌دار در این بازدیدها شناسایی و ضوابط و قوانین به صورت مکتوب به آنها ابلاغ شده و همچنین هماهنگی‌های لازم با مقامات بالادستی نیز صورت گرفته است.

میدانی با تاکید بر اینکه متاسفانه سازمان آتش‌نشانی هیچ اختیاری در خصوص رفع نواقص و ضوابط یا اختیار اجرایی ندارد، افزود: لازم است که اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و دادستانی به این موضوع ورود کنند تا رفع خطر به موقع انجام شود.