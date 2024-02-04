به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر شهامت اظهار کرد: ۸۰۰ راهدار در قالب ۷۲ اکیپ راهداری و ۶۲۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری، با وجود گستردگی حجم بارش‌ها موفق شدند بیش از ۶ هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی استان را در چند نوبت برف روبی، شن و نمک پاشی کنند.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه مقدار شن و نمک مصرفی طی این ۲ روز پنج هزار و ۵۰۰ تن بوده است ادامه داد: طی بازه زمانی یاد شده در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه موجود در استان برف و کولاک شدید رخ داد.

وی گفت: از شهروندان و ساکنان استان درخواست می‌شود تا از سفرهای غیر ضروری در این شرایط جوی خودداری کنند و رانندگان در صورت انجام سفرهای اضطراری، حتماً به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی مجهز باشند.

شهامت افزود: گروه‌های راهدار از زمان آغاز عملیات راهداری زمستانی در استان تاکنون ۱۵ هزار کیلومتر از جاده‌های اصلی و فرعی را برف روبی، شن و نمک پاشی کرده‌اند.