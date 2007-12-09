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۱۸ آذر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

کنسرت علیرضا قربانی در فرانسه برگزار می شود

کنسرت علیرضا قربانی در فرانسه برگزار می شود

علیرضا قربانی به عنوان خواننده همراه با گروه اشتیاق در فستیوال موسیقی فرانسه شرکت می کند.

علیرضا قربانی با اعلام این خبر به خبرنگارمهر گفت : گروه ما قرار است در فستیوال"افریکالر"پاریس در دو روز 23 و 24 دسامبر به اجرای موسیقی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلفی در این فستیوال شرکت می کنند افزود: از ایران فقط گروه اشتیاق شرکت خواهد داشت ودر این دو برنامه، موسیقی نوا، با اجرای قطعاتی چون غلام قمر،در عاشقی،قطعه ضربی نهفت (شب تا سحر) کهربا و قطعه هفت ضربی پریزاد اجرا می شود.

اسحاق چگینی نی ، حمید خبازی تار، سامان صمیمی کمانچه و رشید کاکاوند تنبک، از اعضای گروه اشتیاق هستند.

کد مطلب 601377

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