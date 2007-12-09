کنسرت علیرضا قربانی در فرانسه برگزار می شود

علیرضا قربانی با اعلام این خبر به خبرنگارمهر گفت : گروه ما قرار است در فستیوال"افریکالر"پاریس در دو روز 23 و 24 دسامبر به اجرای موسیقی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه کشورهای مختلفی در این فستیوال شرکت می کنند افزود: از ایران فقط گروه اشتیاق شرکت خواهد داشت ودر این دو برنامه، موسیقی نوا، با اجرای قطعاتی چون غلام قمر،در عاشقی،قطعه ضربی نهفت (شب تا سحر) کهربا و قطعه هفت ضربی پریزاد اجرا می شود.

اسحاق چگینی نی ، حمید خبازی تار، سامان صمیمی کمانچه و رشید کاکاوند تنبک، از اعضای گروه اشتیاق هستند.