به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر باقرپور صبح یک‌شنبه در آئین افتتاح مدرسه ۱۵ کلاسه عصمت در بجنورد با اشاره به افتتاح ۱۵۱ طرح در مرکز خراسان شمالی اظهار کرد: با اعتباری بالغ بر ۸۶۵ میلیارد تومان طرح‌های مختلفی طی دهه فجر انقلاب اسامی در بجنورد افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار بجنورد گفت: مدرسه عصمت با ۵۲ میلیارد ریال اعتبار از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی رهبری افتتاح خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح طرح‌های مخابراتی در دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: مجموعه دامپروری، کشتارگاه صنعتی و کارگاه‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان شمالی نیز افتتاح خواهد شد.

باقرپور بیان کرد: در چند ماه آینده پساب تصفیه‌خانه فاضلاب بجنورد به شرکت پتروشیمی خراسان با اعتبار ۱,۲۰۰ میلیارد تومان نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی خاطر نشان کرد: حفر هشت حلقه چاه آب در «پلنگ‌دره» با اعتبار اولیه ۴۴۰ میلیارد تومانی در بهار سال ۱۴۰۳ بجنورد با هدف تأمین آب باکیفیت شرب برای همشهریان بجنوردی نیز در دستور کار است.

فرماندار بجنورد گفت: سه حلقه چاه آب آهکی شرکت پتروشیمی نیز برای آب شرب همشهریان بجنوردی اختصاص پیدا خواهد کرد.

باقرپور بیان کرد: ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بجنورد از ۱۸ میلیون مترمکعب به ۳۸ میلیون مترمکعب با اعتبار ۳۴۲ میلیارد تومان طی ۶ ماه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: ۲۶ نقطه کمتر برخوردار شهری در مرکز خراسان شمالی شناسایی شده است و با ارتقای خدمات زیرساختی و رفاهی درصدد مهاجرت معکوس هستیم تا از آسیب‌های حاشیه‌نشینی افراد جامعه را مصون نگه داریم.