لایحه تخصیص معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی/ اعلام وصول چهار سئوال نمایندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر اساس اعلام موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس، امروز لایحه تخصیص معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی موضوع ماده 17 چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 72 اعلام وصول شد.

همچنین سئوال شعبانی نماینده سنندج از وزیر کشور درخصوص علت جابجایی مدیران بومی در استان کردستان و کاهش سهم مدیریت بومی در استان نسبت به مدیران غیربومی و سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد از وزیر جهادکشاورزی درباره علت عدم اجرای برنامه چهارم در امور کشاورزی و دامپروری و عشایری و عدم اجرای قانون تقسیم استان خراسان اعلام وصول شد.

سئوال سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده مردم مراغه از وزیر ارشاد درباره معیارهای انتخاب رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه و سئوال ناصر نصیری نماینده گرمی از وزیر کشور درباره جلوگیری از فعالیت‌های انتخاباتی معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل به نفع یکی از کاندیداهای نمایندگی اعلام وصول شد.