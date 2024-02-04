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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

باحضور کاروان قرآنی انقلاب؛

محفل انس با قرآن کریم در حسینیه ارتش سقز برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم در حسینیه ارتش سقز برگزار شد

سقز_کاروان قرآنی انقلاب با حضور قاریان برجسته بین‌المللی و قاریان برجسته استان کردستان در حسینیه منازل سازمان تیپ۲۲۸ارتش شهرستان سقز محفل انس با قرآن برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان قرآنی انقلاب صبح یکشنبه با استقبال مردم و مسؤولان وارد شهرستان سقز شدند.

این کاروان قرآنی با حضور در حسینیه ارتش که بیش از ۵۰۰ نفر از قرآن دوستان در آن حضور داشتند با تلاوت زیبای خود حال و هوای خاصی به وجود آوردند.

اجرای تواشیح و برگزاری مسابقه فرهنگی و قرآنی از دیگر برنامه‌های کاروان قرآنی انقلاب در شهرستان سقز بود.

در ادامه این مراسم گروه دف نوازی و مولودی خوانی ارشاد، در مدح حضرت رسول اکرم (ص) مدیحه سرایی کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سقز در حاشیه برگزاری این مراسم معنوی ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه مبارک فجر و خیرمقدم به حضور کاروان قرآنی انقلاب در شهرستان اظهار کرد: این برنامه به همت کمیته فرهنگی و قرآنی ستاد گرامی داشت دهه مبارک فجر شهرستان سقز برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابراهیم رستمی با تأکید به اینکه پیوند انقلاب اسلامی با قرآن کریم ناگسستنی است، گفت: قرآن کریم متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست و چنان از ظرفیت کامل و جامعی برخوردار است که می‌تواند تأمین کننده نیازهای مادی و معنوی بشریت در زندگی سعادتمندانه باشد.

کد مطلب 6013836

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