طرح توسعه اصلاح نژاد دام در روستاهای آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حبیب برهانی ظهر امروز در نشست خبری افزود: در قالب این طرح مشخصات ۲۰هزار و ۲۵۰دام سنگین و یکهزار و ۵۰۰دام سبک در شاخصهای شیردهی، وزن و تلقیح مصنوعی در دامداریهای روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این طرح در واحدهای دامداری روستایی از طریق عملیات اصلاح نژاد در ۱۸روستای استان اجرا خواهد شد، افزود: ساماندهی و توسعه دامپروریهای روستایی و افزایش راندمان تولید و بهرهوری از مهمترین اهداف اجرای طرح مذکور است.
برهانی اضافه کرد: این روستا به عنوان مراکز پایلوت انتخاب شده اند که در صورت موفقیت پس از سه سال در سراسر روستاهای استان اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه به اجرای طرح ارایه خدمات فنی دامپروری در ۸۰روستای استان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این طرح نیز ۸۱ نفر از کارشناسان دامپروری بر فعالیت دامداریها، بهسازی و نوسازی اماکن دامی، بهبود تغذیه و مدیریت واحدهای روستایی نظارت میکنند.
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