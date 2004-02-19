كشورهاي عربي درپي اعزام ناظران خود براي نظارت بر روند انتقال قدرت درعراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، اسامه الباز مشاور رئيس جمهور مصر اعلام كرد كه كشورهاي عربي در حال حاضر نحوه اعزام ناظران خود را به عراق براي نظارت بر روند انتقال قدرت در صورت موافقت سازمان ملل و اتحاديه عرب بررسي مي كنند.

به گفته الباز، مصر و ديگر كشورهاي عربي درمورد يافتن بهترين راه ها براي بازيابي حاكميت عراقي ها و نيز امكان اعزام ناظران كشورهاي عرب با موافقت و حمايت اتحاديه عرب و سازمان ملل به تماس هاي خود با جريان ها و گروه هاي عراقي ادامه مي دهند.

بر اساس توافقنامه 15 نوامبر ميان حاكم منصوب آمريكا و شوراي حكومت انتقالي، قدرت در 30 ژوئن (9 تير 83) به عراقي ها واگذار خواهد شد، در اين توافقنامه هيچ تصريحي به برگزاري انتخابات فراگير و واگذاري قدرت به حكومت منتخب ملت عراق نشده است و همين امر باعث مخالفت هاي گسترده عراقي ها و در راس آنها آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان عراق شده است.

مخالفت آيت الله سيستاني باعث متوسل شدن آمريكا به دامن سازمان ملل براي حل اين مشكل شد، اخضرابراهيمي به عنوان نماينده كوفي عنان هفته گذشته به عراق اعزام شد، قرار است كوفي عنان تا چند روز ديگر نظر نهائي خود را درمورد گزارش ابراهيمي در مورد امكان برگزاري انتخابات ارائه كند.

