به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌محمد نادرخانی گفت: با اجرای ۵ کیلومتر عملیات اصلاح و بازسازی خط انتقال و ۲ کیلومتر اصلاح شبکه در روستای زاغه‌لوی خدابنده، این روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفا قرار گرفت.

وی افزود: این طرح با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و با مشارکت دهیاری و شورای اسلامی روستای زاغه‌لو اجرا شد که ۱۲۰ خانوار را از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان بیان کرد: طرح آبرسانی به روستای بصرک خدابنده نیز با اجرای ۳.۵ کیلومتر عملیات اصلاح شبکه، خرید برق و تجهیز اتاق فرمان اجرایی شد.

نادرخانی گفت: این طرح با اعتبار ۵ میلیارد ریال جمعیتی افزون بر ۷۰ خانوار را تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: روستای دوراخلو در بخش بزینه‌رود نیز با اجرای ۸۰۰ متر عملیات لوله‌گذاری پس از چندین سال از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان زنجان گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و با مشارکت دهیاری اجرا شد.

نادرخانی افزود: طرح آبرسانی به روستای شهیدآباد نیز دیگر طرح آبرسانی در بخش بزینه‌رود بود که امسال به بهره‌برداری رسید.

وی یادآور شد: طرح آبرسانی به روستای شهیدآباد شامل احداث ۴ کیلومتر خط انتقال و اجرای عملیات بهسازی قنات روستا با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اجرایی شد که با بهره بردار از آن ۲۰۰ خانوار از خدمات تأمین آب شرب پایدار بهره مند شدند.

گفتنی است بخش بزینه‌رود به مرکزیت شهر زرین رود با ۱۰ هزار مشترک یکی از امورات تابعه شهرستان خدابنده استان زنجان است.