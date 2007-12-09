دومین ماهواره چند منظوره ایتالیا صبح امروز پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره COSMO SKYMED-2 (صورت فلکی قمرهای کوچک برای رصد حوزه مدیترانه) صبح امروز همراه با موشک "دلتا- 2 بوئینگ" از پایگاه "وندنبرگ" کالیفرنیا پرتاب شد و طبق پیش بینی ها یک ساعت و 5 دقیقه پس از پرتاب در مدار قرار گرفت.

این ماهواره که بزرگترین برنامه فضایی ایتالیا به شمار می رود با همکاری آژانس فضایی ایتالیا و وزارت دفاع این کشور و با اختصاص هزینه یک میلیارد یورو ساخته شده است.

ماموریت این ماهواره جمع آوری تصاویر با وضوح تصویر بالا در شرایط مختلف هواشناسی و طول شب از حوزه دریای مدیترانه است و این ماموریت اهداف داخلی و نظامی دارد.

اولین ماهواره "صورت فلکی" 7 ژوئن گذشته پرتاب شد و اولین تصاویر خود را از آغاز سپتامبر به زمین ارسال کرد.



این ماهواره تاکنون بیش از چهار هزار تصویر را از مساحتی در حدود 6 میلیون و 900 هزار کیلومتر مربع به زمین فرستاده است.

براساس گزارش آنسا، Cosmo SkyMed 1 علاوه بر مصارف شهری و نظامی تاکنون تصاویری از فجایع طبیعی مثل غرق شدن نفت کش روسی Volganeft – 139 در دریای سیاه و توفان موسمی در بنگلادش را هم تهیه کرده است.

این در حالی است که ماهواره Cosmo SkyMed 2 این ارقام را به دو برابر افزایش خواهد داد. به طوریکه می تواند هر روز 900 تصویر و نقشه برداری از یک میلیون و نیم کیلومتر مربع را عرضه کند.

قرار است در سال 2008 سومین ماهواره "صورت فلکی" پرتاب شود و زمان پرتاب نسخه چهارم این سری از ماهواره ها برای سال 2009 پیش بینی شده است.

پیش بینی می شود که این چهار ماهواره بتوانند روزانه هزار و 800 تصویر تهیه کنند.